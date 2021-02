il Monza cade 2-0 in casa, Palombi regala la vittoria al Pisa (Di sabato 13 febbraio 2021) il Monza è stato sconfitta dal Pisa in casa per 2-0. In gol Palombi. L’ex Lazio ha segnato un gol al 7? minuto ed uno al 12esimo, questo uno due ha tagliato le gambe dei brianzoli. Nel secondo tempo il Monza ha messo in campo Mario Balotelli. Al 66esimo, il Monza avrebbe potuto riaprire il match, ma Boateng ha sbagliato un rigore. Questa vittoria permette al Pisa di riagguantare la zona playoff. Il Monza ora dovrà cercare di capire perché fallisce i match clou. Le vittore in questi match permetterebbero al Monza di fare un salto di qualità. Galliani potrebbe decidere di valutare seriamente se è giusta continuare con Brocchi. Prepartita Monza-Pisa Chi è stato il migliore del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) ilè stato sconfitta dalinper 2-0. In gol. L’ex Lazio ha segnato un gol al 7? minuto ed uno al 12esimo, questo uno due ha tagliato le gambe dei brianzoli. Nel secondo tempo ilha messo in campo Mario Balotelli. Al 66esimo, ilavrebbe potuto riaprire il match, ma Boateng ha sbagliato un rigore. Questapermette aldi riagguantare la zona playoff. Ilora dovrà cercare di capire perché fallisce i match clou. Le vittore in questi match permetterebbero aldi fare un salto di qualità. Galliani potrebbe decidere di valutare seriamente se è giusta continuare con Brocchi. PrepartitaChi è stato il migliore del ...

