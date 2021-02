Governo: Zingaretti, 'buon lavoro a Draghi, lo sosterremo con lealtà e convinzione' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "buon lavoro al nuovo Governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione. Auguri alla sua squadra scelta in piena autonomia dal Presidente". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Ora riprendiamo il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare lavoro, rilanciare la scuola, rafforzare la sanità e le reti sociali. In questi mesi, nel lavoro di ricostruzione del partito, abbiamo scommesso molto sulla valorizzazione della forza e della risorsa delle donne e, in questi giorni, nella centralità del tema della differenza di genere come cuore del programma per la ricostruzione italiana". "Nella selezione della componente del Pd nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "al nuovochecon. Auguri alla sua squadra scelta in piena autonomia dal Presidente". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. "Ora riprendiamo il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare, rilanciare la scuola, rafforzare la sanità e le reti sociali. In questi mesi, neldi ricostruzione del partito, abbiamo scommesso molto sulla valorizzazione della forza e della risorsa delle donne e, in questi giorni, nella centralità del tema della differenza di genere come cuore del programma per la ricostruzione italiana". "Nella selezione della componente del Pd nel ...

