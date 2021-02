Governo Draghi: Renzi perdente, Salvini tattico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ho ascoltato poco fa la lista dei ministri pronunciata dal quasi Premier Mario Draghi. Lo ammetto, ho sperato fino alla fine in un veto politico di PD, LeU e M5S alla Lega di Matteo Salvini. Le mie speranze in tal senso sono andate miseramente in frantumi. Al di là della mia personale opinione, cerchiamo di vedere il quadro generale della situazione e di capirne i risvolti politici. Il Partito Democratico ha dovuto tirar giù uno dei bocconi più amari della sua vita, ne sono certo. Un Governo assieme non solo a Berlusconi, ma alla Lega di Matteo Salvini. Vengono confermati Guerini alla Difesa e Franceschini alla Cultura. Dispiace, invece, per i ministri Gualtieri e Amendola che hanno lavorato duramente – e bene – per portare a casa, assieme al Premier Conte, l’accordo sul Recovery da 209 Miliardi, così come per il ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ho ascoltato poco fa la lista dei ministri pronunciata dal quasi Premier Mario. Lo ammetto, ho sperato fino alla fine in un veto politico di PD, LeU e M5S alla Lega di Matteo. Le mie speranze in tal senso sono andate miseramente in frantumi. Al di là della mia personale opinione, cerchiamo di vedere il quadro generale della situazione e di capirne i risvolti politici. Il Partito Democratico ha dovuto tirar giù uno dei bocconi più amari della sua vita, ne sono certo. Unassieme non solo a Berlusconi, ma alla Lega di Matteo. Vengono confermati Guerini alla Difesa e Franceschini alla Cultura. Dispiace, invece, per i ministri Gualtieri e Amendola che hanno lavorato duramente – e bene – per portare a casa, assieme al Premier Conte, l’accordo sul Recovery da 209 Miliardi, così come per il ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - giulianol : RT @lucabattanta: La rivincita di Daniele Franco. Dallo scontro con il governo gialloverde a uomo forte di Draghi. Riparte l'Italia? Certo… - Alberto40264400 : RT @PaulLamanski: Questo governo #draghi sembra una sorta di ultima cena con una variante e una new entry. Renzi quello che potrebbe far ca… -