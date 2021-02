Consip | nel 2020 bandite 1 564 le gare per 4 | 3 miliardi di euro

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono state 1.564, per un valore di 4,3di, leneldalle pubbliche amministrazioni utilizzando la piattaforma di eProcurement gestita daper conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. C’è stato un aumento del 24% rispetto alle 1.259nel 2019 e del 1050% rispetto al 2018, l’anno di avvio del sistema. Più in dettaglio, il 77% è stato bandito da amministrazioni centrali e il restante 23% da amministrazioni territoriali e centrali di acquisto territoriali. Il 51% sono state procedure aperte, di cui il 74% aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (pari all’83% del valore bandito). L’ambito merceologico con più procedure è quello dei “Servizi per il ...

