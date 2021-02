Inzaghi: “Sempre un piacere tornare a Bologna. Gaich? Valuterò la condizione dei giocatori ma potrebbe entrare” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato della 22° giornata di Serie A contro il Bologna. Il mister delle Streghe farà ritorno nell’ambiente rossoblù, sua ex piazza. Sulle scelte di formazione e sul nuovo arrivo Gaich: “Dovrò cercare di valutare la condizione generale dei calciatori. Gaich potrebbe essere convocato e giocare uno spezzone, Moncini ha dimostrato di avere una buona condizione e ha meritato la convocazione per la trasferta di venerdì. Potremmo vedere il centrocampo della B, anche perchè mancherà Ionita per squalifica. Sono molto sereno: chiunque gioca ha Sempre dato una grossa mano. Ci sono anche Tello e Dabo che hanno qualità ed entreranno in corso d’opera. Chi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pippo, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato della 22° giornata di Serie A contro il. Il mister delle Streghe farà ritorno nell’ambiente rossoblù, sua ex piazza. Sulle scelte di formazione e sul nuovo arrivo: “Dovrò cercare di valutare lagenerale dei calciatori.essere convocato e giocare uno spezzone, Moncini ha dimostrato di avere una buonae ha meritato la convocazione per la trasferta di venerdì. Potremmo vedere il centrocampo della B, anche perchè mancherà Ionita per squalifica. Sono molto sereno: chiunque gioca hadato una grossa mano. Ci sono anche Tello e Dabo che hanno qualità ed entreranno in corso d’opera. Chi ...

