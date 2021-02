"Fuga di gas". Trovati esanimi Valerio Massimo Manfredi e la moglie: il dramma che sconvolgte l'Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni assieme alla moglie, rispettivamente al San Camillo e all'Umberto I. Il noto scrittore e storico, 77 anni, è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma: secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato al fianco della consorte, anch'essa priva di sensi, probabilmente a causa di una perdita, forse da una caldaia. A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con loro: per questo ha deciso di chiamare i soccorsi, che hanno trovato la coppia sul letto. Pare che entrambi siano in gravi condizioni, su Wikipedia è stata già aggiornata la pagina di Manfredi con la data del decesso, che però non è stato confermato in nessuna maniera e quindi non può essere considerato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni assieme alla, rispettivamente al San Camillo e all'Umberto I. Il noto scrittore e storico, 77 anni, è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma: secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato al fianco della consorte, anch'essa priva di sensi, probabilmente a causa di una perdita, forse da una caldaia. A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con loro: per questo ha deciso di chiamare i soccorsi, che hanno trovato la coppia sul letto. Pare che entrambi siano in gravi condizioni, su Wikipedia è stata già aggiornata la pagina dicon la data del decesso, che però non è stato confermato in nessuna maniera e quindi non può essere considerato ...

