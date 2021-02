Vaccino contro le varianti COVID, sperimentazioni nell’Istituto Pascale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Grande notizia dal fronte farmacologico. È infatti in arrivo un nuovo Vaccino, potenzialmente efficace contro le varianti COVID. COVID-EVAX – Grazie all’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, un nuovo antidoto è in via di sperimentazione nell’Istituto nazionale Tumori Pascale di Napoli. Frutto della collaborazione tra le società Takis e Rottapharm Biotech, il cosiddetto COVID-eVax sembra promettente. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Grande notizia dal fronte farmacologico. È infatti in arrivo un nuovo, potenzialmente efficacele-EVAX – Grazie all’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, un nuovo antidoto è in via di sperimentazionenazionale Tumoridi Napoli. Frutto della collaborazione tra le società Takis e Rottapharm Biotech, il cosiddetto-eVax sembra promettente. L'articolo

repubblica : ?? AstraZeneca, l'Oms raccomanda il vaccino anche per gli over 65 e contro le varianti del virus - Ettore_Rosato : “Bisogna fare di tutto per vivere la vita al meglio”. Fedele al suo motto Gerardo, 105 anni, ha chiesto e ottenuto… - sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - _A_mors : RT @TELADOIOLANIUS: L' #OMS può andare solo a fare in c*** - beppezini : RT @Adnkronos: #VaccinoAstraZeneca, #Oms: ok anche per over 65 e contro varianti -