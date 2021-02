Urla fuori dal GF Vip | “Giulia sei falsa | Dayane stai zitta” | le reazioni delle dirette interessate – VIDEO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dalla Casa del Grande Fratello Vip proseguono le. Questa volta le due protagoniste sono stateMello eSalemi, dopo la ritrovata pace. Le due, in veranda insieme a Maria Teresa Ruta, hanno sentito i fan sbottare contro di loro.dal GF Vip controMello eSalemi “Stefania,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

dal GF Vip contro Dayane Mello e Giulia Salemi "Stefania, stai attenta a Giulia?" , urlanodalla Casa del GF Vip . "Se vabbè" ha risposto la Salemi tagliando corto e non facendosi ...... è stata proprio la star di Sex and the City che ha letteralmente tiratogli artigli dopo ...negando ogni voce di crisi o di presunti incontri a Londra fra lei e il marito con tanto diin un ...Parlando con Maria Teresa Ruta delle ultime nomination, Dayane Mello ha fatto riferimento anche a Zorzi e a Stefania: "Hai scelto le persone sbagliate, le più competitive Al GF Vip sembra che Dayane M ...Qualcuno fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip urla contro Dayane Mello. La modella replica in maniera piccata (VIDEO)