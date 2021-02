Paolo Conticini e Veronica Pivetti hanno avuto una storia? Di nuovo insieme

Leggi su chenews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ai tempi di Provaci ancora Prof i due erano una coppia televisiva molto amata e ora stanno per tornarein tv.una? Come non ricordare con affetto la coppia formata daquando erano molto amati in tv grazie alla fiction Provaci ancora Prof. La serie è andata in onda per ben 12 anni: dal 2005 al 2017. Una fiction che ogni anno ha sempreun grandissimo successo e che ora manca sul piccolo schermo da 4 anni. Tuttavia, per la gioia dei tanti telespettatori affezionati, la serie potrebbe tornare presto. Recentemente, l’attore ha pubblicato una foto ...