Laura Pausini verso gli Oscar | la sua ‘Io Sì’ nella top 15 di ‘Miglior Canzone Originale’

Periodo d'oro per Laura Pausini (a parte la querela fatta ad Alda D'Eusanio) perché dopo essere stata nominata ai Golden Globe adesso potrebbe gareggiare anche agli Oscar. L'Academy ieri notte ha rivelato le shortlist di 9 categorie degli Oscar, tra cui anche quella di Best Original Song. Da 105 candidati sono passati solo in 15, tra i quali nelle prossime settimane verrà fuori la cinquina che comporrà le nomination definitive del prossimo 15 marzo. La Pausini e la sua 'Io Sì' fanno parte di questa prima top 15 e la cantante appena l'ha saputo ha voluto ringraziare l'Academy. "GRAZIE all'Academy. E? un onore fare parte della shortlist agli Oscars 2021 con Io Si (Seen) come Miglior Canzone Originale. Grazie a Edoardo Ponti Diane Warren Niccolo Agliardi e alla ...

