Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Fassa Falcons sconfitti in casa del Bregenzerwald per 4-2 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Niente da fare per i Fassa Falcons, che nella ventiquattresima giornata di Alps Hockey League 2020-2021 vengono sconfitti dal Bregenzerwald per 4-2. I Falcons rimangono così al dodicesimo posto a quota 28 punti, mentre gli austriaci raggiungono l’ottava posizione a 35 punti. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo nemmeno due minuti di gioco: a segnare ci pensa Rajamaki, che concretizza l’assist di Maxa. Il Bregenzerwald raddoppia al 15? con Trothan, con Maxa ancora a fare da assistman, ma 30” dopo i Fassani accorciano le distanze con la rete di Iori. Dopo un secondo periodo a reti bianche, in apertura del terzo end i Falcons riescono a pareggiare grazie a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Niente da fare per i, che nella ventiquattresima giornata di2020-vengonodalper 4-2. Irimangono così al dodicesimo posto a quota 28 punti, mentre gli austriaci raggiungono l’ottava posizione a 35 punti. I padroni ditrovano il vantaggio dopo nemmeno due minuti di gioco: a segnare ci pensa Rajamaki, che concretizza l’assist di Maxa. Ilraddoppia al 15? con Trothan, con Maxa ancora a fare da assistman, ma 30” dopo ini accorciano le distanze con la rete di Iori. Dopo un secondo periodo a reti bianche, in apertura del terzo end iriescono a pareggiare grazie a ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Sport in diretta: Germani - Openjobmetis (ore 20); Unterland - Mastini (20,30)

... dalle 20,30 in pista anche i Mastini per la semifinale in gara unica di Coppa Italia di hockey su ghiaccio in casa dell'Unterland . Seguite con noi le due partite nel liveblog di VareseNews; per ...

Troppa neve: crolla il tetto del Palaghiaccio di Vipiteno, nessun ferito

La struttura è il polo del ghiaccio dell'Alta Val d'Isarco e sede degli incontri casalinghi della squadra di hockey su ghiaccio dei Broncos, che si trova ora senza base per l'attività sportiva. In ...

Asiago-Renon, ancora voi: al via la sfida per l’87° scudetto La Gazzetta dello Sport A Vipiteno crolla il palaghiaccio, colpa della neve

Vipiteno, 10 febbraio 2021 - Il peso delle neve caduta nelle notte andata a sommarsi a quella gia' presente dalla scorsa settimana, hab causato l'improvviso cedimento del tetto che ha distrutto il pal ...

