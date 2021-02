Carrera si presenta al Bari: “Sono un vincente di natura. Conte? Ho fatto la gavetta con lui” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il nuovo tecnico del Bari Massimo Carrera si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Non ci ho pensato tantissimo: a Bari ho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri, Sono entusiasta ed emozionato, non vedo l’ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Spero di riuscire a ricreare nel gruppo quella famiglia, di cui sarò il padre, che c’era ai tempi in cui vestivo questa maglia. Il mio modulo di riferimento lo fanno i calciatori che ho a disposizione, arrivo a stagione in corso e non ho una formazione base, mi piace anche cambiare nel corso della stessa gara.Conte? Non c’entra con la mia scelta, io al Bari ho giocato. Poi con Antonio Sono cresciuto come allenatore, ho fatto la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il nuovo tecnico delMassimosi èto così ai suoi nuovi tifosi: “Non ci ho pensato tantissimo: aho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri,entusiasta ed emozionato, non vedo l’ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Spero di riuscire a ricreare nel gruppo quella famiglia, di cui sarò il padre, che c’era ai tempi in cui vestivo questa maglia. Il mio modulo di riferimento lo fanno i calciatori che ho a disposizione, arrivo a stagione in corso e non ho una formazione base, mi piace anche cambiare nel corso della stessa gara.? Non c’entra con la mia scelta, io alho giocato. Poi con Antoniocresciuto come allenatore, hola ...

Noovyis : (Carrera si presenta al Bari: “Sono un vincente di natura. Conte? Ho fatto la gavetta con lui”) Playhitmusic - - Mediagol : #Bari, Carrera si presenta: 'Sono un vincente, svelo il mio obiettivo. Non conosco la C? Il calcio è sempre lo stes… - Telebari : SSC Bari, Massimo Carrera si presenta: 'Ci metterò passione e cuore. Per il gruppo sarò come un padre di famiglia'… - TgrRaiPuglia : Carrera si presenta: ''calcio concreto e la C non mi fa paura'' - TGR Puglia - ILOVEPACALCIO : #DeLaurentiis presenta #Carrera: «Non molliamo, #SerieB quest'anno oppure il prossimo!» - Ilovepalermocalcio -