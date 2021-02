Capelli: dalla laminazione al gloss, i trattamenti lucidanti per una chioma effetto specchio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Hollywood li chiamano glass hair e nel salone di Chris Appleton, hair stylist di fiducia di molte celeb, tutte li vogliono: sul suo account Instagram splendono, lucidissimi, i Capelli effetto specchio di Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Dua Lipa. Ad enfatizzarne l’effetto, colori ricchi e multisfaccettati che si amplificano a ogni movimento. Capelli effetti specchio, tecniche e novità guarda le foto Capelli effetto specchio: cos’è la ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Hollywood li chiamano glass hair e nel salone di Chris Appleton, hair stylist di fiducia di molte celeb, tutte li vogliono: sul suo account Instagram splendono, lucidissimi, idi Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Dua Lipa. Ad enfatizzarne l’, colori ricchi e multisfaccettati che si amplificano a ogni movimento.effetti, tecniche e novità guarda le foto: cos’è la ...

vionpoint : Se questa lista è tutta giusta mi strappo i capelli dalla felicità #Sanremo2021 - CMonnezzo : @Inter 12 Milioni di Euro all’anno.... Ci stanno : 6 Ferrari la Ferrari 120 Range Rover Sport 8 ville con pisci… - callitwhatulike : voglio tagliarmi i capelli ma non voglio andare dalla parrucchiera ?? - WXLVES91 : @missinstyles non so se piangere e urlare prima per i capelli, il viso o le rondini che si intravedono dalla maglietta - giacomogiunta : @scarabocchio74 Quanti capelli che hai..... cit Dalla -