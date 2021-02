Belen Rodriguez incinta, la verità su Stefano De Martino: “C’era un po’ di rancore” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Belen Rodriguez, incinta del secondo figlio, svela la verità sul rapporto con l’ex marito Stefano De Martino: “C’era un po’ di rancore”. Belen Rodriguez è al settimo cielo. La sua storia d’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, tra pochi mesi, diventerà anche mamma per la seconda volta. Dopo Santiago, nato dal suo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021)del secondo figlio, svela lasul rapporto con l’ex maritoDe: “un po’ di”.è al settimo cielo. La sua storia d’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, tra pochi mesi, diventerà anche mamma per la seconda volta. Dopo Santiago, nato dal suo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Belen Rodriguez incinta dopo la separazione da Stefano: come è nata la storia con Antonino Spinalbese - #Belen… - SergioSierra67 : @ontherisingmoon Complimenti a Belen Rodriguez per il suo Italiano perfetto quasi non la riconoscevo... - tempoweb : “Un colpo di fulmine”, Belen incinta svela il primo incontro col suo Antonino #belenrodriguez #antoninospinalbese… - blogtivvu : Belen Rodriguez incinta dopo la separazione da Stefano De Martino: come è nata la storia con Antonino Spinalbese - gossipnewitalia : Belén Rodrìguez ufficializza la seconda gravidanza e Stefano De Martino si incontra misteriosamente con una famosa… -