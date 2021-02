Matrimoni in calo e non solo per il virus: tanti rinvii per Covid, boom a settembre (Di martedì 9 febbraio 2021) SENIGALLIA - Matrimoni in calo nel 2020, l'anno della pandemia, ma in alcuni casi si è trattato solo di un rinvio che ha fatto registrare un boom a settembre. Complessivamente sono state 60 le coppie ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) SENIGALLIA -innel 2020, l'anno della pandemia, ma in alcuni casi si è trattatodi un rinvio che ha fatto registrare un. Complessivamente sono state 60 le coppie ...

SENIGALLIA - Matrimoni in calo nel 2020, l'anno della pandemia, ma in alcuni casi si è trattato solo di un rinvio che ha fatto registrare un boom a settembre. Complessivamente sono state 60 le coppie convolate a ...

Basilicata, l'industria delle nozze vede nero

'Il calo delle prenotazioni di sale, ristoranti, locali, strutture dove festeggiare, da noi - dice ... associazione che rappresenta imprese e liberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi ...

