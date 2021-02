Il nuovo look di Shakira che fa impazzire i fan suoi social (Di lunedì 8 febbraio 2021) Shakira con un selfi a “sorpresa” ha rivelato al popolo di Instagram il suo nuovo incredibile look. La cantante di “Hips Don’t Lie“, 44 anni, ha scioccato i suoi fan mostrando i suoi nuovi lunghissimi capelli rosso fuoco. Shakira sensuale nel video di “Girl Like Me” nuovo look di Shakira rosso fuoco in stile “Where’s Waldo” “Voilà”, ha scritto la cantante nella didascalia, mostrando il suo nuovo look con uno splendido selfie. La cantautrice colombiana massimo esponente del mondo pop latino, torna a far parlare di se con un incredibile cambio look. L’immagine postata sul suo profilo instagram mostra Shakira nel suo bagno di casa mentre è intenta a lisciare con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021)con un selfi a “sorpresa” ha rivelato al popolo di Instagram il suoincredibile. La cantante di “Hips Don’t Lie“, 44 anni, ha scioccato ifan mostrando inuovi lunghissimi capelli rosso fuoco.sensuale nel video di “Girl Like Me”dirosso fuoco in stile “Where’s Waldo” “Voilà”, ha scritto la cantante nella didascalia, mostrando il suocon uno splendido selfie. La cantautrice colombiana massimo esponente del mondo pop latino, torna a far parlare di se con un incredibile cambio. L’immagine postata sul suo profilo instagram mostranel suo bagno di casa mentre è intenta a lisciare con ...

