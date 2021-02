Highlights e gol Atletico Madrid-Celta Vigo 2-2, Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Celta Vigo 2-2, match valido per la ventiduesima giornata di Liga 2020/2021. Beffa atroce per i colchoneros, beffati dal gol di Ferreyra nel recupero dopo la doppietta di Suarez che aveva ribaltato la rete di Mina. Resta comunque a +8 su Real e Barca la squadra di Simeone, che però ha perso una grande occasione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la ventiduesima giornata di. Beffa atroce per i colchoneros, beffati dal gol di Ferreyra nel recupero dopo la doppietta di Suarez che aveva ribaltato la rete di Mina. Resta comunque a +8 su Real e Barca la squadra di Simeone, che però ha perso una grande occasione. SportFace.

