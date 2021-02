Governo: Calenda, ' da Renzi crisi sgangherata, Draghi? Spero fino a 2023' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Renzi ha aperto la crisi in modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno di Renzi e Conte ma in questa fase serve il foglio bianco". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo Calenda, deve durare. "Quanto deve durare il Governo Draghi? Io Spero fino a fine legislatura". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "ha aperto lain modo sgangherato, poi Mattarella ha chiamato i giri e per me la questione è finita lì. Possiamo discutere in eterno die Conte ma in questa fase serve il foglio bianco". Lo dice Carlo, leader di Azione, a Sky Tg24. Una fase che, secondo, deve durare. "Quanto deve durare il? Ioa fine legislatura".

