Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio 2021: torna a crescere la Lega (Di sabato 6 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – La crisi di governo ancora in corso premia soprattutto un partito, la Lega, che torna a crescere dopo un lungo periodo in calo, confermandosi primo per consensi nel panorama politico italiano. A evidenziarlo è la Supermedia dei Sondaggi politici a cura di YouTrend per Agi. Il partito di Matteo Salvini nelle ultime due settimane è quello che cresce di più (+0,4%), passando dal 23,1% al 23,5%. Dietro il Carroccio troviamo PD (20%), Fratelli d’Italia (16,1%), M5S (14,8%) e Forza Italia (7,9%), tutti in lieve calo di uno o due decimi rispetto alla Supermedia di ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021): tutti i dati– La crisi di governo ancora in corso premia soprattutto un partito, la, chedopo un lungo periodo in calo, confermandosi primo per consensi nel panorama politico italiano. A evidenziarlo è la Supermedia deia cura di YouTrend per Agi. Il partito di Matteo Salvini nelle ultime due settimane è quello che cresce di più (+0,4%), passando dal 23,1% al 23,5%. Dietro il Carroccio troviamo PD (20%), Fratelli d’Italia (16,1%), M5S (14,8%) e Forza Italia (7,9%), tutti in lieve calo di uno o due decimi rispetto alla Supermedia di ...

