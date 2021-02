“Napoli, il rischio focolaio Covid non è scongiurato”: l’allarme dal laboratorio dei tamponi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo finito i tamponi ieri alle 16.30. Per giocare, sono stati ripetuti a Genoa sulla base del protocollo con i risultati che arriveranno prima della partita”. Sono le parole di Giuseppe Portella, direttore del laboratorio della Federico II (che analizza i tamponi del Napoli) a Radio Punto Nuovo: “Ci sono ancora rischi di possibile focolaio? Quando c’è un contatto con un positivo si attendono 5 giorni per scongiurare il rischio. Quando il Napoli tornerà da Genova ci saranno almeno un altro paio di tamponi per capire se il pericolo è scongiurato o meno. Ghoulam ha fatto con noi il tampone martedì e giovedì ne ha fatto uno privato. Da quello che ho capito, ne ha fatto uno privato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo finito iieri alle 16.30. Per giocare, sono stati ripetuti a Genoa sulla base del protocollo con i risultati che arriveranno prima della partita”. Sono le parole di Giuseppe Portella, direttore deldella Federico II (che analizza idel) a Radio Punto Nuovo: “Ci sono ancora rischi di possibile? Quando c’è un contatto con un positivo si attendono 5 giorni per scongiurare il. Quando iltornerà da Genova ci saranno almeno un altro paio diper capire se il pericolo èo meno. Ghoulam ha fatto con noi il tampone martedì e giovedì ne ha fatto uno privato. Da quello che ho capito, ne ha fatto uno privato ...

