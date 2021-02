Juventus-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 6 febbraio 2021) Juventus-Roma si gioca questa sera sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18.00 per l'anticipo della 21^ giornata di Serie A. Bianconeri e giallorossi in lotta, per ora, per il terzo posto all'inseguimento delle due milanesi.Juventus-Roma, le probabili formazionicaption id="attachment 1090073" align="alignnone" width="606" Juventus-Roma (getty images)/captionFormazioni praticamente già decise per entrambi gli allenatori. La Juventus di Andrea Pirlo si affiderà a Szczesny in porta; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo in difesa; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa a centrocampo. Duo d'attacco composto da Morata e Cristiano Ronaldo.La Roma, dal canto suo, dovrebbe rinunciare a Dzeko dall'inizio e sicuramente a Pellegrini, squalificato. Fonseca schiererà Pau ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021)si gioca questa sera sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18.00 per l'anticipo della 21^ giornata di Serie A. Bianconeri e giallorossi in lotta, per ora, per il terzo posto all'inseguimento delle due milanesi., le probabili formazionicaption id="attachment 1090073" align="alignnone" width="606"(getty images)/captionFormazioni praticamente già decise per entrambi gli allenatori. Ladi Andrea Pirlo si affiderà a Szczesny in porta; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo in difesa; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa a centrocampo. Duo d'attacco composto da Morata e Cristiano Ronaldo.La, dal canto suo, dovrebbe rinunciare a Dzeko dall'inizio e sicuramente a Pellegrini, squalificato. Fonseca schiererà Pau ...

