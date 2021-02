GF Vip, anche Giulia Salemi in nero ma non rinuncia al lusso: il prezzo del look (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutti stretti al dolore di Dayane Mello durante la nuova diretta del GF Vip che, era prevedibile, è stata ampiamente dedicata alla modella brasiliana. Pochi giorni fa la modella brasiliana ha ricevuto la notizia della morte del fratello Lucas, deceduto a soli 26 anni a seguito di un incidente stradale. Impossibilitata a raggiungere subito il Brasile per stringersi attorno ai suoi cari, Dayane ha deciso di rimanere nella Casa con quelli che ormai, dopo cinque mesi di convivenza forzata, sono diventati la sua famiglia. anche i suoi ex coinquilini hanno voluto darle un abbraccio speciale: durante la puntata hanno raggiunto la gieffina in passerella e, tutti di nero vestiti in segno di rispetto del suo lutto, le hanno portato tutto il loro calore. (Continua dopo la foto) Mancava solo Myriam Catania, ma come svelato da sua madre su Twitter è mancata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutti stretti al dolore di Dayane Mello durante la nuova diretta del GF Vip che, era prevedibile, è stata ampiamente dedicata alla modella brasiliana. Pochi giorni fa la modella brasiliana ha ricevuto la notizia della morte del fratello Lucas, deceduto a soli 26 anni a seguito di un incidente stradale. Impossibilitata a raggiungere subito il Brasile per stringersi attorno ai suoi cari, Dayane ha deciso di rimanere nella Casa con quelli che ormai, dopo cinque mesi di convivenza forzata, sono diventati la sua famiglia.i suoi ex coinquilini hanno voluto darle un abbraccio speciale: durante la puntata hanno raggiunto la gieffina in passerella e, tutti divestiti in segno di rispetto del suo lutto, le hanno portato tutto il loro calore. (Continua dopo la foto) Mancava solo Myriam Catania, ma come svelato da sua madre su Twitter è mancata ...

