Crisi, a Napoli protesta dei conducenti di scuolabus contro la Regione (Di sabato 6 febbraio 2021) "Ora che finalmente hanno riaperto le scuole si dice che aumentano i contagi ma evidentemente chi doveva non ha fatto tutto il necessario. De Luca sarà pure Superman ma ha fallito rispetto alle attività da mettere in campo in ambito sanitario e a tutela del trasporto pubblico e in particolare scolastico e i danni li stiamo pagando noi, i bambini che non vanno a scuola, le famiglie che hanno difficoltà nel gestirli a casa". A parlare è Carlo Di Dato, presidente di Assodiritti e portavoce dei conducenti degli scuolabus della città di Napoli che non lavorano da marzo 2020 in virtù della chiusura delle scuole causa covid. Oggi gli operatori sono tornati in piazza a manifestare tutta la loro rabbia e delusione. Davanti allo stadio Maradona sono stati schierati 87 dei 148 pulmini che effettuano il servizio in città.

