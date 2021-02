Nella Giornata dei calzini spaiati è sfida sui social (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è l’ottava Giornata dei calzini spaiati: i social si colorano con le esperienze degli utenti a suon di hashtag #calzinispaiati “Dove vanno a finire i calzini, quando perdono i loro vicini?” si chiede Vinicio Capossela nel “Paradiso dei calzini”. Sapere che fine ha fatto una delle due calze perse è ancora un mistero, in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è l’ottavadei: isi colorano con le esperienze degli utenti a suon di hashtag #“Dove vanno a finire i, quando perdono i loro vicini?” si chiede Vinicio Capossela nel “Paradiso dei”. Sapere che fine ha fatto una delle due calze perse è ancora un mistero, in… L'articolo Corriere Nazionale.

rtl1025 : ?? Aumentano i pazienti che hanno superato il cancro: in Italia sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo diagnos… - Agenzia_Ansa : Aumentano i pazienti che superano il cancro: in Italia sono 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore… - Piu_Europa : La semplice ipotesi di un governo Draghi nella giornata di oggi ha fatto scendere la differenza di rendimento tra B… - FerdinandoTufa1 : RT @connessioniFP: ??5 febbraio, Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Il tema della giornata è “One health, one plan… - PAOLO30158591 : @Fra_tante3 @yoygiada @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Condivido la tua linea. Amo la coerenza che oggi solo la… -