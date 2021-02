Lotteria degli scontrini, cosa devono fare gli esercenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per gli esercenti, con gli adempimenti necessari per partecipare alla Lotteria degli scontrini, che è partita il 1° febbraio. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi cashless per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla Lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro. Alle estrazioni della Lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per gli, con gli adempimenti necessari per partecipare alla, che è partita il 1° febbraio. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi cashless per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro. Alle estrazioni dellacashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli ...

