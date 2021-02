L’Isola dei Famosi slitta Ecco perché il reality non va in onda l’8 marzo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilcondotto da Ilary Blasi non andrà inlunedì 8la messa indel programmadei, che non andrà più inlunedì 8bensì l’11. Il motivo del posticipo lo svela TvBlog. Pare infatti che Mediaset abbia deciso di spostare la partenza dela giovedì 11per ovviare alla messa insu Raiuno della replica del commissario Montalbano, il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, che continua ad attirare il pubblico, nonostante si tratti di repliche. Da qui l’idea di posticiparlo e farlo andare indi giovedì, anche se andrebbe in contemporanea con un’altra serie di successo, ...