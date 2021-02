Lazio | il ds Tare aggredito da un pittbull Morta la sua barboncina

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’aggressione dall’epilogo choc per il direttore sportivo della, Igli. Attaccato da un pitbull mercoledì scorso, il dirigente biancoceleste ha visto morire uno dei suoi due cani: il fatto...

TuttoMercatoWeb : Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull, il suo cane perde la vita - sportli26181512 : Tare, il ds della Lazio aggredito da un pitbull: morto il suo cane: Il dirigente biancoceleste è stato ferito nel t… - stop_fake_news_ : AGI - È stato aggredito da un pitbull mentre passeggiava con i suoi due cani mercoledì pomeriggio, nei pressi della… - MomentiCalcio : #Lazio, il Ds #Tare assalito da un pitbull: nell'aggressione ucciso uno dei suoi cani - BlackEagle1967 : @Solo_La_Lazio Mi spiace sinceramente mia figlia ha una barboncina e pensare che possa essere uccisa in modo così a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

Brutta disavventura per Igli, direttore sportivo della, aggredito da un pitbull a Roma. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la ...Un'aggressione dall'epilogo choc per il direttore sportivo della, Igli. Attaccato da un pitbull mercoledì scorso, il dirigente biancoceleste ha visto morire uno dei suoi due cani: il fatto è avvenuto nei pressi dell' Olgiata , mentrestava ...Igli Tare è stato infatti aggredito da un pitbull mentre stava portando a passeggio i suoi cani Tutto è successo all’Olgiata, vicino alla residenza dell’albanese. Dopo aver scavalcato una recinzione, ...Lazio, terribile aggressione a Igli Tare: ucciso il suo cane. Il fatto si è verificato all'Olgiata, il quartiere di Roma dove il ds risiede ...