Steam e gli indie cinesi superpopolari | il caso Tale of Immortal

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una settimana in early access ed è già tra i titoli più popolari diofha difatti totalizzato un picco di 172mila giocatori, rendendolo il quinto gioco attualmente più popolare della piattaforma. Non si tratta solo di una moda, oltretutto: il rating è alto, con 15mila recensioni positive e un user score dell'86%. Un risultato incredibile per un titolo appena uscito e giocabile unicamente in lingua cinese.of, oltretutto, non è neanche il classico MMO o MOBA in grado di sconvolgere il mercato asiatico: è un sandbox con molti elementi simulativi, con lo scopo ultimo di ascendere dalla propria condizione di umanità a una più divina e spirituale. Leggi altro...