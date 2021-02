Per il Covid oltre 150 mila controlli e 473 multe Polizia Locale, arrivano le unità mobili di quartiere (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Polizia Locale del Comune di Bergamo fa il punto di un 2020 impegnativo con attività nuove e un’attenzione costante ai cittadini di Bergamo, con la Comunità tutta impegnata nella lotta al Covid-19. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladel Comune di Bergamo fa il punto di un 2020 impegnativo con attività nuove e un’attenzione costante ai cittadini di Bergamo, con la Comtutta impegnata nella lotta al-19.

NicolaPorro : Possiamo accettare che il capo dello Stato sfrutti il Covid e le paure degli italiani per impedire al #centrodestra… - fattoquotidiano : VERDINI AI DOMICILIARI IN TEMPI RECORD L’ex senatore fuori da Rebibbia per l’emergenza Covid. Il Garante dei detenu… - NicolaPorro : Mentre da noi la soluzione del #voto è vista col binocolo, ecco cosa accade in ????????????????????...?? - niccobiancalani : RT @GiovaQuez: Netanyahu: 'Negli ultimi 16 giorni in Israele, tra gli over 60, c'è stata una riduzione del 26% dei ricoveri per gravi compl… - CirianiCarlo : RT @Iperbole_: L'Ordine dei Medici di Bologna punirà i sanitari no-vax con provvedimenti disciplinari: 'Lo facciamo per deontologia e rispe… -