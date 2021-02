NBA: All Star Game il 7 marzo ad Atlanta, accordo raggiunto con la NBPA. E Kevin Durant è più votato di LeBron James (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alla fine l’All Star Game, seppure in una data del tutto inusuale rispetto al solito (il 7 marzo), è salvo. Nonostante tutto, l’evento che riunisce i migliori giocatori della NBA avrà luogo: si disputerà ad Atlanta. L’accordo in questo senso, come riporta Shams Charania di The Athletic, è stato raggiunto tra la lega e l’associazione giocatori, la NBPA. Si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre non è ancora chiaro se si terranno la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre punti, elementi storici dell’All Star Weekend. La manifestazione, quest’anno, si sarebbe dovuta tenere a Indianapolis, ma le conseguenze della pandemia di Covid-19 hanno fatto sì che l’evento, nell’Indiana, fosse spostato in avanti di tre anni, e dunque rinviato al 2024, per ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alla fine l’All, seppure in una data del tutto inusuale rispetto al solito (il 7), è salvo. Nonostante tutto, l’evento che riunisce i migliori giocatori della NBA avrà luogo: si disputerà ad. L’in questo senso, come riporta Shams Charania di The Athletic, è statotra la lega e l’associazione giocatori, la. Si stanno limando gli ultimi dettagli, mentre non è ancora chiaro se si terranno la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre punti, elementi storici dell’AllWeekend. La manifestazione, quest’anno, si sarebbe dovuta tenere a Indianapolis, ma le conseguenze della pandemia di Covid-19 hanno fatto sì che l’evento, nell’Indiana, fosse spostato in avanti di tre anni, e dunque rinviato al 2024, per ...

