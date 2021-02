Napoli, infortunio Insigne: oggi gli esami strumentali (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lorenzo Insigne tiene in ansia il Napoli. oggi il capitano si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al polpaccio Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, oggi Lorenzo Insigne si sottoporrà a esami strumentali dopo la botta al polpaccio che lo ha costretto al cambio nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sulla base degli esami si stabiliranno gli eventuali tempi di recupero e se il capitano del Napoli sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per l’impegno di campionato contro il Genoa in programma alle 20:45. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lorenzotiene in ansia ilil capitano si sottoporrà aper valutare l’entità dell’al polpaccio Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport,Lorenzosi sottoporrà adopo la botta al polpaccio che lo ha costretto al cambio nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sulla base deglisi stabiliranno gli eventuali tempi di recupero e se il capitano delsarà a disposizione di Gennaro Gattuso per l’impegno di campionato contro il Genoa in programma alle 20:45. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Napoli, infortunio Insigne: condizioni e tempi recupero dopo gli esami - junews24com : Infortunio Demme: costretto alla sostituzione in Napoli-Atalanta. Le sue condizioni - ciccioliverpool : @mirkocalemme A settembre sembrava un antilope. Già, che infortunio assurdo! per un'inutile partita in nazionale, u… - serieAnews_com : ??#NapoliAtalanta, timore per #Demme: si tocca la testa ed esce dal campo in barella - sportface2016 : #NapoliAtalanta, infortunio #Demme: esce in barella e al suo posto entra #Elmas -