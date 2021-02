LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto! Si prepara la volata de La Calmette (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Prosegue il forcing di Nibali! Lo Squalo sta pilotando alla perfezione l’ex campione del mondo Mads Pedersen. 16.21 Che gran bella prova da parte di tutta la Trek-Segafredo che ha alzato fortemente il ritmo costringendo molte formazioni a faticare per tenere la ruota della formazione statunitense. 16.19 Grandissima bagarre in testa al gruppo che rischia di spezzarsi in più tronconi! Ottimo il ritmo di Nibali! 16.18 Vincenzo Nibali al comando del gruppo! Presente anche Geraint Thomas. 16.17 gruppo COMPATTO. Si prepara la volata finale. 16.15 11 km al traguardo e il gruppo si trova a pochissimi metri da Robeet. 16.14 Anche Egan Bernal cerca di avanzare nelle prime posizioni del gruppo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Prosegue il forcing di Nibali! Lo Squalo sta pilotando alla perfezione l’ex campione del mondo Mads Pedersen. 16.21 Che gran bella prova da parte di tutta la Trek-Segafredo che ha alzato fortemente il ritmo costringendo molte formazioni a faticare per tenere la ruota della formazione statunitense. 16.19 Grandissima bagarre in testa alche rischia di spezzarsi in più tronconi! Ottimo il ritmo di Nibali! 16.18 Vincenzo Nibali al comando del! Presente anche Geraint Thomas. 16.17COMPATTO. Silafinale. 16.15 11 km al traguardo e ilsi trova a pochissimi metri da Robeet. 16.14 Anche Egan Bernal cerca di avanzare nelle prime posizioni del...

