Giornata Mondiale contro il Cancro | dalla parte delle donne

4 febbraio 2021. Si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, il World Cancer Day. Mai come quest'anno, in tempo di Covid-19 e di impatto della pandemia non solo sull'assistenza ma anche sulle possibilità di screening, con una riduzione delle diagnosi precoci che si quantificherà in futuro, occorre puntare sulla conoscenza e sulla prevenzione per "sfidare" i tumori. Stando a quanto riportano le stime del censimento ufficiale realizzato dall`Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) con l`Associazione italiana registri tumori, la Società italiana di anatomia patologica e citologia diagnostica, la Fondazione Aiom, riportate sul libro "I numeri del Cancro in Italia 2020", proprio sulle donne dovrebbero impattare di più gli effetti della pandemia.

