Elisabetta Gregoraci | la FOTO con il suo amore | “L’uomo della mia vita”

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - PasqualeMarro : Elisabetta Gregoraci veste casual: jeans e borsa lusso da oltre 4mila euro - aleswtmix : @TAE_Y00N #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosa… - Iayoutforyou : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… - GF_diretta : Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina al #GrandeFratelliVip #GFVIP su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Daa Francesco Oppini passando per Mario Ermito. Alla giovane è stato concesso di parlare con i suoi familiari in Brasile e anche con la figlia, che è stata avvisata della ...è una delle concorrenti più 'presenti' del Grande Fratello Vip . Nonostante sia uscita dalla Casa prima di Natale, di lei si parla spesso e ieri è stata perfino menzionata in una ...Giacomo Urtis ha chiosato: "Uniti da sempre, ma mai come in questo momento". Anche Elisabetta Gregoraci si è unita al dolore dell'ex coinquilina, nonostante le due avessero avuto un rapporto di ...Lo scatto pubblicato da Elisabetta Gregoraci in dolce compagnia fa entusiasmare i fans. “Insieme siete bellissimi” le scrivono in tanti. Per Elisabetta Gregoraci il flirt con Pierpaolo Pretelli ...