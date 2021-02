Catania – Accoltellato 42enne dopo una lite fra vicini di casa

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La donna che ha sferrato il fendente è stata arrestata e condotta in carcere. La polizia ha ricostruito l’accadutoaver sentito il fratello della vittima. Unaè morta in ospedale aper le coltellate subite durante unatradiper rumori: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne

Infastidita dai rumori, hala vicina di casa che morta all ospedale Garibaldi di, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La 42enne era stata ferita con una coltellata all addome da una romena di 47 ...SOLARINO " È stato trasportato all' ospedale 'Cannizzaro' diin gravi condizioni un anziano residente a Solarino, che questa mattina avrebbe tentato il suicidio. Secondo quanto si apprende, pare che l'uomo, impugnando un coltello, si sia affacciato al ...Una donna di 42 anni è morta all'ospedale Garibaldi di Catania, dove era stata ricoverata in gravi condizioni, dopo esser stata ferita con una coltellata all'addome.donna muore accoltellata 13:28Non vende panino fuori orario consentito, colpi di fucile davanti ad esercizio commerciale 13:23Coltivazione di marijuana, spaccio di eroina e crack: scattano 9 arresti ...