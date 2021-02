Manchester United Southampton | un match esagerato

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)9-0: unPremier League, ilbatte il9-0!La gara traè stata un vero e proprio disastro all’Old Trafford. I Red Devils, sono stati in superiorità numerica dopo circa due minuti. Ildi Solskjaer si è riscattato strapazzando per 9-0 ilnel celebre stadio ospite della finale di Champions. Una vera e propria goleada che ha consentito ai Red Devils di raggiungere in cima alla classifica i cugini delCity. Nelle altre partite della ventiduesima giornata di campionato Premier, ci sono stati i successi ...

fatinshah146 : RT @AlifIzzuddn: Ngarut je manchester united ni sampai 9-0 hahahaahahhaahhaha - kd716527395 : RT @UtdCode: Amad Daillo & Hannibal Mejbri The future of Manchester United ?? - Abacha_iv : RT @immssakaria01: ???????????????? olo Manchester United olo???????? - ScottyMinami : Cavani?????? #EdinsonRoberto7 #ManchesterUtd #Manchester_United #PremierLeague - MaurizioMartuc9 : RT @SkySport: MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 9-0 Risultato finale ? ? #WanBissaka (18') ? #Rashford (25') ? aut. #Bednarek (34') ? #Cavani (… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

(Regno Unito) - Nell'anticipo del 22° turno di Premier League in una gara senza storia ilbatte il Southampton per 9 - 0 . Decisiva l'espulsione al 2' di gioco di Jankewitz : lo svizzero 19enne neo acquisto dei Saints riceve il rosso per un'entrataccia su McTominay. I Red ...Uno scampolo di partita domenica nella sfida persa contro l'Aston Villa, titolare per la prima volta marted contro il. Il sogno del giocatore del Southampton Alexandre Jankewitz si per trasformato in incubo nel giro di 2', il tempo di ricevere un cartellino rosso per un fallaccio su Scott McTominay. ...La gara tra Manchester United e Southampton è stata un vero e proprio disastro all’Old Trafford. I Red Devils, sono stati in superiorità ...Il Manchester United torna alla vittoria in Premier League schiantando il Southampton. All’Old Trafford finisce 9-0 ...