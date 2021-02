Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: arriva ANNA, la cugina di Gabriella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) San Valentino sta per arrivare e di conseguenza a Il paradiso delle signore diventa sempre più vicino nel tempo il matrimonio tra Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), per cui ormai fervono i preparativi con “buona pace” – si fa per dire – del povero Salvatore Amato (Emanuel Caserio). La prossima settimana ruoterà in larga parte proprio intorno a queste nozze e Gabriella riceverà in tal senso un aiuto: giungerà una sua cugina, ANNA, che sarà la sua prima testimone ma che al tempo stesso le sarà d’ausilio per l’organizzazione del matrimonio. In realtà, la parente noterà subito qualcosa di strano, accorgendosi di quel che tutti noi già sappiamo: c’è qualcosa di non risolto tra Gabriella e il suo ex… ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021) San Valentino sta perre e di conseguenza a Ildiventa sempre più vicino nel tempo il matrimonio traRossi (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), per cui ormai fervono i preparativi con “buona pace” – si fa per dire – del povero Salvatore Amato (Emanuel Caserio). La prossima settimana ruoterà in larga parte proprio intorno a queste nozze ericeverà in tal senso un aiuto: giungerà una sua, che sarà la sua prima testimone ma che al tempo stesso le sarà d’ausilio per l’organizzazione del matrimonio. In realtà, la parente noterà subito qualcosa di strano, accorgendosi di quel che tutti noi già sappiamo: c’è qualcosa di non risolto trae il suo ex… ...

