Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla prossima puntata del 5 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip torna in onda venerdì 5 febbraio con una nuova puntata. Dopo l'eliminazione di Carlotta Dell'Isola di lunedì scorso, il reality show condotto da Alfonso Signorini vede al televoto Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta: le due inquiline della Casa sono state quelle che hanno ricevuto più nomination rispetto agli altri partecipanti nell'appuntamento di lunedì. Sarà una puntata diversa dalle altre, a seguito del lutto che ha colpito Dayane Mello: Lucas, il Fratello minore, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale. Dalle prime ricostruzioni riportate dai siti d'informazione portoghesi, sembrerebbe che l'auto guidata dal 27 enne si sia scontrata frontalmente contro un camion. L'account ufficiale Twitter del Grande Fratello ha confermato la notizia.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - francobus100 : GF Vip, muore il fratello 27enne di Dayane Mello mentre lei si trova ancora nella casa di Cinecittà - AngeloDeMarchis : RT @GrandeFratello: La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP -