Bivio stagionale | tra Inverno finito e il super gelo siberiano

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Meteo invernale al.Gira che ti rigira il tema principale di questi giorni è sempre quello: che ne sarà dell’? Ci stiamo avviando spediti in direzione Primavera e gli addetti ai lavori (non solo loro) si stanno chiedendo se l’imponente cambiamento nella circolazione emisferica sarà in grado di spalancare le porte alla fase più cruda dell’intera stagione. Limitare l’analisi ai soli modelli previsionali è sbagliato, vuoi perché non si sarebbe in grado di capire appieno le dinamiche in atto vuoi perché giornalmente stiamo osservando variazioni imponenti. Vero è che un certo trend sembra stia prevalendo, ma guai a dar tutto per scontato nel momento in cui si ha a che fare con un nuovo protagonista: il. Guai a trascurarlo, perché le carte in tavola potrebbero cambiare da un momento all’altro. ...