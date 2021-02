I figli mai nati dell’era Covid (di M.R. Testa) (Di martedì 2 febbraio 2021) (di Maria Rita Testa, Professoressa di Demografia al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss) Covid19 e denatalità La pandemia di Coronavirus ha inciso sull’ammontare delle nascite che sono diminuite in Italia di circa il 4% nel 2020 rispetto all’anno precedente (420084 nati nel 2019 contro i 403084 nati nel 2020). Secondo il primo rapporto del gruppo di esperti “Demografia e Covid-19” l’impatto negativo del Covid19 sull’ammontare delle nati e sui livelli di fecondità, ovvero il numero medio di figli per donna, emergerà ancor più incisivamente nei prossimi mesi di quest’anno e nei prossimi anni. Stime a livello globale suggeriscono che il calo del tasso di natalità potrebbe tradursi in un decremento del numero delle nascite del 10-15% (gruppo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) (di Maria Rita, Professoressa di Demografia al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss)19 e denatalità La pandemia di Coronavirus ha inciso sull’ammontare delle nascite che sono diminuite in Italia di circa il 4% nel 2020 rispetto all’anno precedente (420084nel 2019 contro i 403084nel 2020). Secondo il primo rapporto del gruppo di esperti “Demografia e-19” l’impatto negativo del19 sull’ammontare dellee sui livelli di fecondità, ovvero il numero medio diper donna, emergerà ancor più incisivamente nei prossimi mesi di quest’anno e nei prossimi anni. Stime a livello globale suggeriscono che il calo del tasso di natalità potrebbe tradursi in un decremento del numero delle nascite del 10-15% (gruppo ...

