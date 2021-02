Benevento | bilancio in rosso di 25 milioni | necessario l’intervento di Vigorito

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stadi chiusi e meno introiti. Il calcio si ritrova costretto a fare i conti con il covid e con la crisi. Sale il debito accumulato dai club, una situazione che coinvolge anche ilCalcio. Stando all’analisi fatta dal portale Calcio e Finanza, la società giallorossa ha fatto registrare un passivo di oltre 25di euro nelcomunicato il 30 giugno 2020. Unaccresciuto e quasi raddoppiato nell’arco di un solo anno, considerando che l’esercizio 2019 era stato chiuso dalla società di via Santa Colomba con una perdita di 13,9. La scorsa stagione i ricavi sono stati pari a 8,1di euro, anche se una parte è stata destinata all’attuale annata perché l’ultimo campionato si è concluso oltre il 30 ...

Tra gli effetti del Covid e gli investimenti in stipendi e giocatori, il Benevento ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2020 con un rosso di oltre 25 milioni di euro, quasi raddoppiando la perdita di 1 ...