Arisa in sala prove tira fuori la lingua: i fan sono impazziti – FOTO (Di martedì 2 febbraio 2021) Arisa ha scherzato ancora una volta con i suoi fan, nell’ultimo post condiviso su Instagram. Mostra la lingua in sala prove: follower scatenati Sempre molti attiva sui social, la famosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 2 febbraio 2021)ha scherzato ancora una volta con i suoi fan, nell’ultimo post condiviso su Instagram. Mostra lain: follower scatenati Sempre molti attiva sui social, la famosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

kizu_mi : @SamuelaFerraro Sono in cucina che studio, mia madre se lo sta guardando in sala e se sento ancora una volta Arisa… - ciaosonoalice2 : RT @homesyck: che poi mi prende l'ansia, perché ho paura di ritrovarmi in sala con arisa e arianna, o fuori dalla casetta con rosa che fuma… - homesyck : che poi mi prende l'ansia, perché ho paura di ritrovarmi in sala con arisa e arianna, o fuori dalla casetta con ros… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Arianna incontra la prof Arisa, le insicurezze di Giulia, Sangiovanni in sala con Marcello, l'assegnazione di Aka7Even…… - AmiciUfficiale : Arianna incontra la prof Arisa, le insicurezze di Giulia, Sangiovanni in sala con Marcello, l'assegnazione di Aka7E… -