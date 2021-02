WhatsApp, ora le novità funzionali saranno comunicate tramite lo Stato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se siete soliti controllare gli Stati di WhatsApp, vale a dire l’equivalente delle Storie della piattaforma di instant messaging di Facebook, vi sarete già accorti che in lista è comparso un nuovo utente: sì, proprio lui, WhatsApp stesso. Da poco infatti la novità è stata introdotta sia su iOS che su Android e servirà agli sviluppatori per informare tutti gli utenti meno attenti, quelli cioè che non spulciano il changelog sul Google Play Store o sull’Apple App Store, di tutte le ultime novità introdotte con ogni aggiornamento. Inoltre, a differenza di quanto possibile fare con gli Stati dei comuni utenti, non è possibile disattivare gli aggiornamenti allo Stato per l’utente WhatsApp. In realtà la decisione di affidare la comunicazione delle novità degli aggiornamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se siete soliti controllare gli Stati di, vale a dire l’equivalente delle Storie della piattaforma di instant messaging di Facebook, vi sarete già accorti che in lista è comparso un nuovo utente: sì, proprio lui,stesso. Da poco infatti laè stata introdotta sia su iOS che su Android e servirà agli sviluppatori per informare tutti gli utenti meno attenti, quelli cioè che non spulciano il changelog sul Google Play Store o sull’Apple App Store, di tutte le ultimeintrodotte con ogni aggiornamento. Inoltre, a differenza di quanto possibile fare con gli Stati dei comuni utenti, non è possibile disattivare gli aggiornamenti alloper l’utente. In realtà la decisione di affidare la comunicazione delledegli aggiornamenti ...

