Valanga nel Cuneese, morto il 23enne travolto domenica (Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta Cnsas Lombardia E' morto nella notte, all'ospedale di Cuneo, Filippo Calandri, il 23enne travolto domenica da una Valanga ad Acceglio, sulle Alpi cuneesi della Valle Maira. Tenente della ...

