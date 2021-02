Si sveglia dal coma dopo 11 mesi: non sa cosa sia il Covid, nonostante l’abbia avuto due volte (Di martedì 2 febbraio 2021) Joe Flavill 19enne inglese, si è risvegliato dopo 11 mesi da un coma causato da un incidente stradale il primo marzo dello scorso anno, da prima del primo lockdown emanato dal governo inglese. Ciò sta a dire che il giovane non ha conoscenze sulla pandemia che ha e sta mettendo la terra in ginocchio il mondo nonostante, ovviamente non consapevolmente, sia risultato positivo al Covid-19 in ben due circostanze, prima in stato dormiente e poi durante il risveglio. Il ragazzo per fortuna è in buone condizioni, capace anche di dare un cinque all’infermiera ma il vero problema sarà ovviamente riuscire a spiegarli la situazione pandemica in Europa ed i regolamenti da seguire. “Un cervello probabilmente danneggiato è molto difficile da capire quindi non sappiamo che reazioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) Joe Flavill 19enne inglese, si è rito11da uncausato da un incidente stradale il primo marzo dello scorso anno, da prima del primo lockdown emanato dal governo inglese. Ciò sta a dire che il giovane non ha conoscenze sulla pandemia che ha e sta mettendo la terra in ginocchio il mondo, ovviamente non consapevolmente, sia risultato positivo al-19 in ben due circostanze, prima in stato dormiente e poi durante il risveglio. Il ragazzo per fortuna è in buone condizioni, capace anche di dare un cinque all’infermiera ma il vero problema sarà ovviamente riuscire a spiegarli la situazione pandemica in Europa ed i regolamenti da seguire. “Un cervello probabilmente danneggiato è molto difficile da capire quindi non sappiamo che reazioni ...

_Beatrixland_ : Comunque questa pubblicità che inizia con una sveglia e una donna che scende dal letto mi ricorda troppo l'allieva,… - luis_enriquez98 : Non ho la sveglia alle 7 da anni, e da domani riprende. È dal 2018 che mi sveglio alle 8 - _lilpancake_ : NOTTE 4 @candelakru tenta di accendere un fuoco ma non ci riesce @bellarkexcanon riceve un esplosivo da uno sponso… - PieraPi : Ultimamente, le uniche due ragioni per cui mi alzo dal letto la mattina sono Batwoman il lunedì e WandaVision il ve… - _nicotinexxxx : RT @xsupernowa: Se avessi un euro per ogni volta che mi sono alzata dal letto appena sveglia adesso avrei 0 euro -

Ultime Notizie dalla rete : sveglia dal Little Nightmares - Riassunto Completo

La bambina dal cappuccio giallo si sveglia da un incubo. Intorno a lei oscurità e nebbia. Il colore del cappotto è l'unica immagine chiara dell'intero quadro. A piedi nudi e infreddolita si incammina ...

Fariba Tehrani, l'incantesimo su Francesco Monte: l'incredibile storia

Giunta nel nostro paese, la donna si è innamorata di un uomo, con il quale poi si è sposata e dal ... accendere le candele bianche che portano via l'energia negativa e rimanere sveglia tutta la notte a ...

Operata al cervello da sveglia: straordinario intervento a Cremona IL GIORNO Covid, Matteo Bassetti dà la sveglia: prendiamo il vaccino russo e diamo AstraZeneca anche agli over-55

Matteo Bassetti dà la sveglia alle istituzioni: il piano vaccini è a rischio, bisogna accelerare con tutti i mezzi a disposizione.

Volontariato senese in festa per il Carnevale

Iniziativa di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con QuaViO (qualià della vita in oncologia) e ANIOC. Anche un quiz a premi: ecco come partecipare ...

La bambinacappuccio giallo sida un incubo. Intorno a lei oscurità e nebbia. Il colore del cappotto è l'unica immagine chiara dell'intero quadro. A piedi nudi e infreddolita si incammina ...Giunta nel nostro paese, la donna si è innamorata di un uomo, con il quale poi si è sposata e... accendere le candele bianche che portano via l'energia negativa e rimaneretutta la notte a ...Matteo Bassetti dà la sveglia alle istituzioni: il piano vaccini è a rischio, bisogna accelerare con tutti i mezzi a disposizione.Iniziativa di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con QuaViO (qualià della vita in oncologia) e ANIOC. Anche un quiz a premi: ecco come partecipare ...