Nasce il “Netflix dei documentari”: tutti i dettagli di Documentary+ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arriva anche in Italia Documentary+, piattaforma di streaming che si rifà a Netflix. tutti i dettagli a riguardo Sbarca anche in Italia Documentary+, piattaforma di streaming dedicata esclusivamente ai docu-film e alle docu-serie. Accedendo al sito, sarà possibile usufruire di un catalogo già molto vario, con ben 150 prodotti diversi e che coprono una serie L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arriva anche in Italia, piattaforma di streaming che si rifà aa riguardo Sbarca anche in Italia, piattaforma di streaming dedicata esclusivamente ai docu-film e alle docu-serie. Accedendo al sito, sarà possibile usufruire di un catalogo già molto vario, con ben 150 prodotti diversi e che coprono una serie L'articolo proviene da Inews.it.

Asgard_Hydra : Nasce Documentary : il ‘Netflix’ dei documentari già online anche in Italia - roberto09228177 : La paura della morte nasce dalla paura della vita. Un uomo che vive pienamente è pronto a morire in qualsiasi momen… - SimonaCroisette : RT @Il_Nerdastro: Scacchi Matti tra gli scaffali. L'avete conosciuta come miniserie dei record su #Netflix, ora è tempo di scoprire l'origi… - Il_Nerdastro : Scacchi Matti tra gli scaffali. L'avete conosciuta come miniserie dei record su #Netflix, ora è tempo di scoprire l… - ItaliaJazz_it : Nasce #JazzinToscana, il 'Netflix' del #jazz toscano. Dal coordinamento tra @EmpoliJazz @SienaJazz @bargajazz… -