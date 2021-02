Napoli-Atalanta in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Napoli affronterà l’Atalanta nella sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I partenopei nell’ultimo turno hanno rifilato un poker allo Spezia, mentre nel turno precedente hanno eliminato l’Empoli per 3-2. Per arrivare in semifinale, l’Atalanta ha invece dovuto eliminare Cagliari e Lazio rispettivamente con un 3-1 e un 3-2. Tanti gol dunque per entrambe le squadre in questa edizione della competizione: ci si attende tanto spettacolo anche nella sfida del Diego Armando Maradona. L’incontro, in programma oggi mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Rai Uno e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilaffronterà l’nella sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I partenopei nell’ultimo turno hanno rifilato un poker allo Spezia, mentre nel turno precedente hanno eliminato l’Empoli per 3-2. Per arrivare in semifinale, l’ha invece dovuto eliminare Cagliari e Lazio rispettivamente con un 3-1 e un 3-2. Tanti gol dunque per entrambe le squadre in questa edizione della competizione: ci si attende tanto spettacolo anche nella sfida del Diego Armando Maradona. L’incontro, in programma oggi mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso inesclusiva da Rai Uno e sarà visibile anche insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

sportface2016 : #CoppaItalia Napoli-Atalanta, andata semifinale in diretta tv: orario, canale e come vederla in streaming - sportli26181512 : Atalanta-Lazio: Lazzari, che gesto. A Spezia rigore ok Chabot-Delofeu: Atalanta-Lazio: Lazzari, che gesto. A Spezia… - nico22222 : Italia fecha 20:sampdoria 0-juve 2,bologna 1-milan 2,inter 4(gol de L.martinez)-benevento 0,roma 3-verona 1,napoli… - Gazzetta_it : La #moviola della Serie A #AtalantaLazio: #Lazzari, che gesto. A #Spezia rigore ok Chabot-Delofeu - RISEfmNEWS : 2020-21 #SerieA results: Roma 3 - 1 Hellas Verona Napoli 2 - 0 Parma Atalanta 1 - 3 Lazio Cagliari 1 - 1 Sassuol… -