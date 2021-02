Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e la letterina alle case farmaceutiche (VIDEO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa domenica 31 gennaio 2021, l’intervento di Luciana Littizzetto e i quiz in televisione. La letterina alle case farmaceutiche (VIDEO) Domenica 31 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con Che Tempo Che Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri si è presentata in studio facendo il segno della pace secondo le nuove linee guida della CEI, con lo sguardo, ma lo fa a modo suo ovviamente. Poi parla dei quiz che si fanno in televisione, raccontando un aneddoto su uno dei quiz fatti da Antonella ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 febbraio 2021) CheChe Fa domenica 31 gennaio 2021, l’intervento die i quiz in televisione. La) Domenica 31 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con CheChe Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza.ieri si è presentata in studio facendo il segno della pace secondo le nuove linee guida della CEI, con lo sguardo, ma lo fa a modo suo ovviamente. Poi parla dei quiz che si fanno in televisione, raccontando un aneddoto su uno dei quiz fatti da Antonella ...

