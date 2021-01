Morìa di delfini nel mar Tirreno, allarme (Di domenica 31 gennaio 2021) Morìa di delfini nel mare di Toscana. Senza una ragione apparente. Nel Tirreno ne sono morti almeno 16 in appena tre mesi . Un numero macrospopico e preoccupante . Tanto che si sta cercando di ... Leggi su lanazione (Di domenica 31 gennaio 2021)dinel mare di Toscana. Senza una ragione apparente. Nelne sono morti almeno 16 in appena tre mesi . Un numero macrospopico e preoccupante . Tanto che si sta cercando di ...

FirenzePost : Toscana: moria di delfini sulle coste, se ne occupa Giani - AnsaToscana : Moria di delfini in Toscana; Giani, 16 spiaggiati in 3 mesi. 'Con osservatorio stiamo monitorando cause' #ANSA -

Quattro donne indagano sul mistero dei cetacei morti

L'ultimo ritrovamento, tra giovedì 21 e lunedì 25 gennaio, dove 3 delfini sono morti sulle coste dell'Elba. Il team di indagine è composto dalla dottoressa Letizia Marsili, biologa dell'Università di ...

L'ultimo ritrovamento, tra giovedì 21 e lunedì 25 gennaio, dove 3 delfini sono morti sulle coste dell'Elba. Il team di indagine è composto dalla dottoressa Letizia Marsili, biologa dell'Università di ...