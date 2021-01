Equitalia | attenti | non pagate queste cartelle | cosa sta succedendo

Leggi su chenews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una notizia che i contribuenti aspettavano da anni. Finalmente un’ordinanza a favore dei cittadini morosi. adobeUn momento buio per l’economia italiana che chiaramente si ripercuote sulle tasche e sui bilanci delle famiglie del nostro paese. Tante, troppe le difficoltà per chi ha perso il proprio lavoro, oppure ha vissuto una brusca interruzione dei quello che era il suo impiego, ed oggi vive magari di cassa integrazione, di ammortizzatori sociali e quant’altro., in questi casi rappresenta un vero e proprio incubo, sopra tutto e tutti, sempre, in ogni caso. Ma da qualche tempo certe situazioni pare siano migliorate per alcuni contribuenti, si rispetterà insomma il momento tanto particolare e delicato. Si rispetterà la dignità dei cittadini no andando a chiedere somme spropositate ed ingigantite delle more, in una fase in cui il contribuente ...